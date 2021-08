Krankenkasse: Hautkrebs nimmt immer mehr zu

Hannover. Die Zahl der Hautkrebs-Neuerkrankungen ist seit 2010 in Niedersachsen massiv gestiegen. Beim gefährlichen schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, liege die Steigerungsrate zwischen 2010 und 2020 bei 76 Prozent, teilte die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) am Mittwoch unter Berufung auf eigene Daten mit. Beim besser therapierbaren weißen Hautkrebs gab es einen Anstieg um 90 Prozent. Bundesweit wuchs die Zahl der Neuerkrankungen mit schwarzem Hautkrebs in dem Zeitraum um 45 Prozent, bei weißem Hautkrebs um 93 Prozent. Zu den Hauptrisikofaktoren für Hautkrebs zähle zu viel Sonnenlicht - jeder Sonnenbrand sei einer zu viel, warnte die KKH.

Weitere Risikofaktoren neben zu viel Sonnenlicht seien der Hauttyp, familiäre Vorbelastung und Solarienbesuche, teilte die Kasse weiter mit. Die Kaufmännische Krankenkasse ist eigenen Angaben zufolge eine der größten bundesweiten gesetzlichen Krankenkassen mit mehr als 1,6 Millionen Versicherten.

Im Ländervergleich wuchs die Zahl der Menschen mit der Diagnose schwarzer Hautkrebs zwischen 2010 und 2020 am stärksten in Sachsen - immerhin um 89 Prozent. Beim weißen Hautkrebs gab es sogar ein Plus von 171 Prozent in dem Bundesland. Am geringsten stieg die Zahl der Patienten mit schwarzem Hautkrebs in Hessen (plus 20 Prozent), bei weißem Hautkrebs gab es den geringsten Anstieg in Rheinland-Pfalz (plus 63 Prozent).

Hautkrebs zählt den Angaben zufolge zu den häufigsten Tumorarten in Deutschland. Mehr als 220 000 Menschen erkranken demnach jedes Jahr neu daran. Eine bösartige Erkrankung der Haut sei auch eine Frage des Alters - die Zahl derer, die an weißem Hautkrebs erkranken, steige ab dem 55. Lebensjahr, bei schwarzem Hautkrebs ab dem 75. Lebensjahr.

Daher riet die Krankenkasse, intensive Sonnenbäder zu vermeiden, vor allem in der strahlungsreichen Mittagszeit, und schattige Plätze zu suchen. Wer sich in der Sonne aufhalte, sollte luftige, schützende Kleidung samt Sonnenhut tragen sowie reichlich Sonnenschutzcreme benutzen - je nach Hauttyp mindestens mit Lichtschutzfaktor 30.

