VfL Osnabrück darf Zuschauerzahl erneut erhöhen

Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück darf seine Zuschauerzahl beim nächsten Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden noch einmal erhöhen. 5400 Fans waren am vergangenen Samstag beim DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen (2:0) im Stadion an der Bremer Brücke. 6756 inklusive Gästefans dürfen es nach Rücksprache mit der Stadt Osnabrück und den zuständigen Behörden am nächsten Samstag gegen die Hessen sein (14.00 Uhr/MagentaSport).

Ein Grund für diese Entscheidung seien die weiterhin stagnierenden Infektionszahlen in Stadt und Landkreis, teilte der VfL am Dienstag mit. "Wir werden als Club weiterhin sehr verantwortungsvoll mit der momentanen Situation umgehen und haben gegen Werder Bremen gesehen, dass auch unsere Fans die Rahmenbedingungen annehmen", sagte der Osnabrücker Geschäftsführer Michael Welling.

