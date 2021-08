Schlüssel passt nicht: Betrunkener Mann an falscher Tür

Bremerhaven. Warum passt der Schlüssel nicht, und die Tür bleibt zu? Er wolle doch nur in seine Wohnung - das sagte ein alkoholisierter 41-Jähriger der Polizei in Bremerhaven, die ihn am Montagabend kontrollierte. Im Rausch war ihm entgangen, dass es die Tür zu seiner früheren Wohnung war. Der neue Bewohner hatte die Polizei gerufen, weil sich jemand am Schloss zu schaffen machte. Die Beamten erklärten dem 41-Jährigen, dass er seit einem halben Jahr nicht mehr im Stadtteil Lehe, sondern in Wulsdorf lebe - sechs Kilometer Luftlinie entfernt. Trotzdem blieb er dabei, dass in dieser Wohnung noch sein Hab und Gut stehe. Die Polizisten sprachen nach Angaben vom Dienstag einen Platzverweis gegen den Mann aus.

© dpa-infocom, dpa:210810-99-790601/2