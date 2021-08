OB-Wahlen: Fünf Bewerbungen für Posten im Göttinger Rathaus

In mehreren Großstädten Niedersachsens steht ein Wechsel im Rathaus bevor. Auch Göttingen braucht im September einen Nachfolger für Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD). Fünf Bewerbungen für das Amt als Stadtoberhaupt liegen vor.

Göttingen. In der Universitätsstadt Göttingen wird im September der Chefposten im Rathaus neu besetzt. Für die Nachfolge des aktuellen Oberbürgermeisters Rolf-Georg Köhler liegen fünf Bewerbungen vor. Der 69-jährige SPD-Politiker tritt in der sechstgrößten Stadt Niedersachsens mit rund 134.000 Einwohnern nicht mehr an.

Ins Rennen um die Nachfolge gehen: die Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD), der Jurist Ehsan Kangarani (CDU, unterstützt von FDP), die Geschäftsführerin Doreen Fragel (parteilos, für die Grünen), der Chemiker Edgar Schu (Linke) und der Kauf-und Bergmann Mathias Rheinländer (Die Partei).

