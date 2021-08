Sechs Verletzte nach Wohnungsbrand in Ronnenberg

Ronnenberg. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ronnenberg bei Hannover sind sechs Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Sonntagmorgen in einer Küche im dritten Obergeschoss ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sechs Menschen mussten, teilweise über Leitern, aus ihren Wohnungen gerettet werden.

Zwei von ihnen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, ein weiterer wegen einer Brandverletzung an der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Bewohner wurden vor Ort behandelt.

Wie der Brand ausbrechen konnte, war laut Polizeiangaben noch unklar. Nach rund einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Erst am Montag sollen Brandermittler die betroffene Wohnung untersuchen.

