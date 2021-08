2021 schon mehr tote Wölfe gefunden als im gesamten Vorjahr

Hannover. Schon jetzt sind im Jahr 2021 in Niedersachsen mehr tote Wölfe entdeckt worden als im gesamten Vorjahr. Bis Anfang August habe es 33 solcher Funde gegeben, sagte ein Sprecher des Niedersächsischen Umweltministeriums. Im gesamten Jahr 2020 waren es dagegen nur 31. Die meisten Tiere kamen demnach durch Verkehrsunfälle im Straßen- oder Schienenverkehr ums Leben. Nur vereinzelt seien in diesem Jahr einige Tiere legal abgeschossen worden.

Eine mögliche Erklärung für den Anstieg der Todesfälle sei die reine Anzahl der Raubtiere. "Wir haben eine immer größer werdende Wolfspopulation in Niedersachsen", so der Sprecher. Momentan gehe man von rund 350 Tieren aus. Eine weitere Erklärung könne ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sein, nachdem wieder mehr Menschen seit dem Ende des Lockdowns mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die meisten Wolfsterritorien in Niedersachsen befinden sich in der Region zwischen Hamburg und Hannover.

