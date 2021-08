Lasterfahrer zu betrunken für Alkoholtest

Delmenhorst. Die Autobahnpolizei hat einen Lasterfahrer auf der A 28 bei Delmenhorst angehalten, der zu betrunken für einen Alkoholtest war. Einem Zeugen sei der Mann am Donnerstagnachmittag aufgefallen, weil er in Schlangenlinien und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fuhr, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamten hielten ihn auf dem Gelände einer Tankstelle an, um einen Atemalkoholtest durchzuführen, da es in der Fahrerkabine stark nach Alkohol roch. Doch der 33-Jährige war nach Angaben der Polizei so betrunken, dass er auch nach mehreren Versuchen nicht in der Lage war, den Test zu machen. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht laut einem Sprecher der Polizei noch aus.

