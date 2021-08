87-Jährige wird von Lastwagen angefahren und stirbt

Rahden. Bei einem Unfall auf einem Kundenparkplatz in Rahden (Kreis Minden-Lübbecke) ist am Freitag eine 87-Jährige ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde die Frau mit ihrem Rollator von einem anfahrenden Lastwagen angefahren und eingeklemmt, wie die Polizei des Kreises Minden-Lübbecke mitteilte. Der Fahrer aus Bramsche in Niedersachsen erlitt einen schweren Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Ein Sachverständiger soll die Ursache jetzt ermitteln.

