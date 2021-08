Van Bommel freut sich auf DFB-Pokal: Hat "richtig Tradition"

Wolfsburg. Der neue Trainer Mark van Bommel freut sich auf sein erstes Pflichtspiel mit dem VfL Wolfsburg im DFB-Pokal. "Der Wettbewerb bedeutet sehr viel. Ich habe ihn zwei Mal gewonnen", sagte der frühere Spieler von Bayern München am Freitag vor der Erstrunden- Partie beim Fußball-Regionalligisten Preußen Münster (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky). "Man sieht in England und Deutschland, dass der Pokal richtig Tradition hat. Es passiert öfter, dass auch Vereine aus niedrigeren Ligen Spiele gewinnen. Das ist schön, das ist wichtig, das zeigt das Standing. In anderen Ländern ist das nicht so."

Obwohl er nach seiner Rückkehr von dem olympischen Fußball-Turnier in Tokio noch Trainingsrückstand hat, steht Mittelfeldspieler Maximilian Arnold bereits wieder vor seinem ersten Saisoneinsatz für den VfL. "Er ist zwar erst am Montag ins Training eingestiegen. Er kann aber spielen", sagte van Bommel.

