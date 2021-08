Norwegische Autorin Anne Holt erhält Radio Bremen Krimipreis

Bremen. Die norwegische Krimi-Autorin und frühere Justizministerin Anne Holt wird mit dem Radio Bremen Krimipreis 2021 ausgezeichnet. Die Jury hob die Klarheit hervor, mit der sie gesellschaftlich brennende Konflikte in ihren Romanen thematisiere, wie Radio Bremen am Freitag mitteilte. Dabei gehe es um rechtsradikale Terroranschläge über Attentate auf Politikerinnen und Politiker bis hin zu Doping und Intrigen in einem mächtigen Sportverband. Außerdem überzeuge die 62-Jährige mit "liebevoll und treffsicher gezeichneten Figuren".

Mit mehr als sieben Millionen verkauften Exemplaren gilt Holt laut Radio Bremen weltweit als eine der erfolgreichsten skandinavischen Autorinnen. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften arbeitete sie einige Zeit als Polizeijuristin und Rechtsanwältin. 1996 wurde die Sozialdemokratin Norwegens Justizministerin, legte das Amt aus gesundheitlichen Gründen aber wenig später nieder.

Die Preisverleihung ist für den 19. Oktober im Theater Bremen geplant. Dann werde auch der deutsche Autor Jan-Costin Wagner, Preisträger von 2020, seinen Preis verliehen bekommen, kündigte Radio Bremen an. Die Preisverleihung habe im vergangenen Jahr angesichts der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Mit dem Radio Bremen Krimipreis zeichnet der Sender seit 2001 herausragende Krimi-Autorinnen und -Autoren aus. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert und zählt den Angaben zufolge zu den renommiertesten Krimipreisen in Deutschland. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen Liza Cody, Tom Hillenbrand, Friedrich Ani und Liza Marklund.

