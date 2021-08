Amphetamin als Essigreiniger getarnt: Mann in U-Haft

Bad Bentheim/Osnabrück. Im Kofferraum eines Autos haben Zöllner Plastikkanister entdeckt, in denen angeblich Essigreiniger war, aber in Wahrheit 30 Liter flüssiges Amphetamin. Der 49 Jahre alte Autofahrer sei bei der Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze festgenommen worden, teilte ein Sprecher des Hauptzollamtes Osnabrück am Mittwoch mit. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn erließ einen Haftbefehl und der Tatverdächtige kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Zollbeamten hatten am Dienstagnachmittag auf der A30 bei Bad Bentheim den Verkehr aus den Niederlanden überwacht. Das nach Niedersachsen einreisende Auto mit polnischer Zulassung weckte ihr Interesse - und sie leiteten es auf einen Parkplatz.

