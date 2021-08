Leverkusen verlängert mit Stürmer Alario bis 2024

Leverkusen. Bayer Leverkusen hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Lucas Alario bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Argentiniens spielt seit 2017 in Leverkusen und erzielte in 151 Pflichtspielen 51 Treffer.

Alario war in seiner Leverkusener Zeit nie wirklich Stammspieler, sondern meist Vertreter von zunächst Kevin Volland und zuletzt Patrik Schick. Deshalb galt er auch in diesem Sommer als Wechselkandidat. Die Verlängerung verhindert nun, dass der einst 24 Millionen Euro teure Stürmer im kommenden Sommer ablösefrei geht. Es ist jedoch zu vermuten, dass Bayer ihm eine Ausstiegsklausel eingeräumt hat.

"Uns war natürlich schon vorher bewusst, wie wertvoll Lucas für Bayer 04 ist. Doch seine sehr gute letzte Spielzeit hat das Interesse anderer Clubs geweckt", sagte Sportchef Rudi Völler: "Deshalb sind wir sehr froh, dass wir den Vertrag verlängern konnten." Im Vorjahr überzeugte Alario vor allem in der Hinrunde, als er in den ersten sieben Bundesligaspielen sieben Treffer erzielte.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-670062/3