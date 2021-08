Helmstedt. In einer Einkaufspassage in Helmstedt haben noch unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Sie konnten fliehen. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter am Sonntagabend in die Einkaufspassage, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Nach der Tat flohen sie wohl durch eine Notausgangstür. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen.

