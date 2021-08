Gewerbeanmeldungen im Land um fast ein Fünftel gestiegen

Hannover. In Niedersachsen hat es in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich mehr Gewerbeanmeldungen gegeben. Rund 34.700 Anmeldungen waren 19,2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Montag mitteilte. Auch im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019, also vor der Corona-Pandemie, gab es demnach einen Zuwachs von 10,6 Prozent.

Zwar sind nach den Daten der Statistiker auch die Abmeldungen gestiegen, der Anstieg blieb aber mit 2,2 Prozent gering. Bei der Anmeldung eines Gewerbes wurde im ersten Halbjahr 2021 am häufigsten die Rechtsform des Einzelunternehmens gewählt (76,2 Prozent). Dahinter folgten Gesellschaften mit beschränkter Haftung (14,6 Prozent) und Gesellschaften bürgerlichen Rechts (4,9 Prozent).

