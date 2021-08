Mann findet 7000 Euro auf Parkplatz

Braunschweig. Auf einem Parkplatz in Braunschweig hat ein Mann 7000 Euro gefunden. Die Summe befand sich in einer Plastiktüte mit drei Geldtaschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der ehrliche Finder brachte es am Samstag zur Polizei, diese konnte es wenig später an die glückliche Verliererin übergeben, wie es hieß. Bei der Rückgabe einer Fundsache besteht Anspruch auf Finderlohn. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) beträgt er bei einem Wert über 500 Euro drei Prozent. Das wären also in diesem Fall 210 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-658941/2