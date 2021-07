Reh löst Gefahrgut-Unfall aus: 44-Jähriger schwer verletzt

Geestland. Der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters ist in Geestland (Landkreis Cuxhaven) mit seiner Zugmaschine gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige konnte in der Nacht zum Samstag von Ersthelfern aus seinem stark verformten Fahrerhaus befreit werden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Mann aus Belgien wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler löste ein Wildwechsel nahe der Ortschaft Neuenwalde den Unfall aus. Ein 37-jähriger Autofahrer erfasste mit seinem Wagen ein Reh. Das Tier wurde hochgeschleudert und prallte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Sattelzuges. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Laster.

Für die rund 80 Einsatzkräfte war zunächst unklar, welches Gefahrgut der Lastwagen in Kanistern geladen hatte. Aufgrund der instabilen Lage am Straßenrand musste das Fahrzeug zunächst gesichert werden. Erst danach konnte entladen und etwa 1800 Liter Gefahrstoff konnten umgepumpt werden. Etwa 800 Liter der zur Reinigung dienenden Flüssigkeit liefen aus.

Die Wasserbehörde wurde hinzugezogen. Nach Einschätzung der Polizei muss die Erde großräumig ausgehoben werden. Die Bergungsarbeiten dauerten am Samstagmittag noch an. Zur Schadenshöhe war noch keine Abschätzung möglich, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:210731-99-636598/2