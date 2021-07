Alles geklärt: Julian Börner vor Wechsel nach Hannover

Hannover. Nach einer wochenlangen Hängepartie steht der Wechsel des Abwehrspielers Julian Börner von Sheffield Wednesday zu Hannover 96 nun kurz bevor. Der Fußball-Zweitligist gab am Sonntag bekannt, die letzten Modalitäten mit dem englischen Club und dem ehemaligen Bielefelder geklärt zu haben. Der 30 Jahre alte Börner muss sich nach seiner Einreise in Deutschland aber zunächst in Quarantäne begeben, ehe die sportmedizinische Untersuchung und die Vertragsunterschrift erfolgen können.

Der erfahrene Innenverteidiger hatte bereits im Juni einen Vorvertrag in Hannover unterschrieben. Er und die 96er gingen zunächst davon aus, dass der Transfer ohne Zahlung einer Ablösesumme erfolgen kann, da Börner seinen Vertrag mit dem englischen Zweitliga-Absteiger wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt hatte. Nun muss Hannover aber offenbar doch etwas für seinen Wunschverteidiger bezahlen.

