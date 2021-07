Seenotrakete gezündet: Retter suchen havariertes Boot

Elsfleth. Unbekannte haben in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch nahe der Weser widerrechtlich eine Seenotrakete gezündet. Zunächst habe am Samstagabend von einer Notlage auf dem Wasser ausgegangen werden müssen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daher seien die Rettungskräfte sowohl zu Land als auch zu Wasser zu umfangreichen Suchmaßnahmen aufgebrochen. Ein havariertes Boot konnten sie nicht finden. Vielmehr hätten die Ermittlungen ergeben, dass unbekannte Täter die Rakete missbräuchlich gezündet haben dürften. Die Polizei sucht nach Zeugen.

