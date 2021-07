Motorradfahrer stürzt und rammt in Leitplanke: tot

Sande. Ein 55-Jähriger hat nahe Sande im Landkreis Friesland die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 294 in Richtung Schortens unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und rammte in eine Leitplanke. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar, die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an.

© dpa-infocom, dpa:210725-99-520014/3