Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Gesundheit 300 Teilnehmer von Abifeier wegen Corona in Quarantäne

Celle. Nach mindestens zwei Corona-Fällen bei einer Abiturfeier in Celle hat das örtliche Gesundheitsamt 300 Teilnehmer in Quarantäne geschickt. Die Zahl der Quarantäneanordnungen könne sich noch erhöhen, sagte ein Sprecher des Landkreises Celle am Mittwoch. Eine Möglichkeit zum "Frei-Testen" gebe es bei der Delta-Variante nicht.

Nach der Party am Freitag (16. Juli) mit insgesamt rund 600 Teilnehmer war eine Person positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Man müsse davon ausgehen, dass sie schon am Abend der Feier infiziert war, hieß es. Inzwischen wurde ein weiterer positiver Schnelltest eines Gastes mit dem PCR-Verfahren bestätigt. Bei einem dritten positiven Schnelltest steht das Ergebnis dem Sprecher zufolge noch aus.

