Letzter Schultag: Hotline für Fragen rund ums Zeugnis

Hannover. Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen und Bremen erhalten am Mittwoch ihre Zeugnisse. Danach beginnen die sechswöchigen Sommerferien. Wer möchte, kann sich am letzten Schultag besondere Unterstützung abholen: Zwischen 8.00 Uhr und 17.00 Uhr stellen die regionalen Landesämter für Schule und Bildung erneut Psychologinnen und Psychologen bereit, mit denen Kinder, Jugendliche und Eltern über eine Hotline Fragen, Nöte und Ängste rund um das Zeugnis besprechen können.

Unter der Telefonnummer 0541 77046 448 oder unter der E-Mail-Adresse zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de können die Gesprächspartner kontaktiert werden. Nach Angaben des Kultusministeriums gibt es in Niedersachsen rund 3000 allgemeinbildende und berufsbildende Schulen mit insgesamt 1,2 Millionen Schülerinnen und Schülern.

