Hochwasserschäden auch bei Lieferanten von Continental

Hannover/Wolfsburg. Die Hochwasserkatastrophe hat auch einige Zulieferer von Continental getroffen. Nach aktuellem Stand gebe es bei mehr als zehn Lieferanten entsprechende Schäden, hieß es am Dienstag aus dem Dax-Konzern in Hannover. "Wir befinden uns mit ihnen in enger Abstimmung und prüfen die Auswirkungen auf ihre Lieferfähigkeit", sagte ein Sprecher auf Anfrage. Standorte des Unternehmens selbst, das seinerseits ein wichtiger Zulieferer für die Auto- und Maschinenbauindustrie ist, seien nicht direkt betroffen.

Beim Conti-Großkunden Volkswagen hielten sich die Folgen der Überschwemmungen nach Starkregenfällen in der vergangenen Woche ebenso in Grenzen. Der Konzernlogistik seien vereinzelt "lokale Störungen bei wenigen Lieferanten-Standorten" bekannt, hatte der Autobauer am Montag berichtet. Insgesamt funktioniere das Netzwerk der Teileversorgung, die Produktion sei daher nicht eingeschränkt.

