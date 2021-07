Feuerwehrverband für Mix aus Alarmsirenen und Warn-Apps

Hannover. Der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen hat sich mit Blick auf den Katastrophenschutz für einen umfassenden Wiederaufbau des Alarmsirenen-Systems ausgesprochen. Es müssten dabei moderne Sirenenanlagen installiert werde, die auch in Gebäuden mit den heute üblichen Mehrfach-Fensterverglasungen zu hören seien, sagte Verbandspräsident Olaf Kapke am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei alten Luftschutzsirenen sei das nicht immer der Fall. Vorstellbar sei auch eine höhere Sirenendichte. Es gehe um Bevölkerungsschutz, was aus Kapkes Sicht vollständig vom Bund zu finanzieren ist.

Notwendig sei zudem der Aufbau einer bundeseinheitlichen Warn-App, die auf Smartphones vorinstalliert sein müsse und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betrieben wird. Die jetzigen Warn-Apps würden teilweise auch zur Informationen über Straßensperrungen genutzt. Eine solch niedrige Warnschwelle kann nach Auffassung von Kapke, der Kreisbrandmeister im Kreis Helmstedt ist, kontraproduktiv sein: "Wenn Sie sowas dann tagtäglich auf mehreren Apps erhalten und das Smartphone die ganze Zeit vibriert, dann schauen Sie oft nicht mehr regelmäßig drauf."

