VfL Osnabrück holt Torwart Wiesner nach Probetraining

Osnabrück. Drei Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg hat Fußball-Drittligist VfL Osnabrück den Torhüter Tim Wiesner von Fortuna Düsseldorf verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt. Der 24-Jährige hatte in der vergangenen Woche bereits zur Probe in Osnabrück mittrainiert.

"Mit der Verpflichtung von Tim Wiesner sind wir nun auch auf der Torwart-Position sehr gut aufgestellt. Wir haben ihn im Training und unter Wettkampfbedingungen intensiv beobachtet und er hat uns alle überzeugt", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Wiesner spielte in der Jugend für Schalke 04, Rot-Weiss Essen und die Fortuna.

