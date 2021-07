Die Ziehungsmaschine der Lottozahlen 6 aus 49 steht in einem Studio.

Glücksspiele Zwei neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen

Hannover. Gleich zwei neue Lotto-Millionäre in Niedersachsen: Mit sechs Richtigen haben zwei noch unbekannte Tipper jeweils 1 144 915,90 Euro im Lotto "6 aus 49" gewonnen. Um den Jackpot zu knacken, habe nur die richtige Superzahl gefehlt, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Einer der neuen Millionäre habe seinen Spielschein in einer Lotto-Annahmestelle im Landkreis Ammerland abgegeben, der zweite Gewinner im Landkreis Rotenburg (Wümme).

Im laufenden Jahr hätten bereits 63 Menschen in Niedersachsen mindestens 100 000 Euro bei den Lotterien der Lottogesellschaft gewonnen - 14 sogar Millionengewinne. Im Gesamtjahr 2020 gab es früheren Angaben zufolge landesweit elf Millionengewinne, im Gesamtjahr 2019 waren es 14.

