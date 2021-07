A2 bei Hannover bis Montagfrüh Richtung Westen gesperrt

Hannover. Zum Start in den Urlaub müssen sich Autofahrer auf der A2 bei Hannover am Wochenende auf Staus und Behinderungen einstellen: In Richtung Westen ist die Autobahn seit Freitagabend gesperrt, weil Asphalt erneuert werden soll. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen. Die Bauarbeiten sollen das ganze Wochenende andauern, erst Montagfrüh soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Es handele sich um eine logistische Herausforderung, hieß es von der Autobahn GmbH des Bundes. Autofahrern werde damit aber eine dreiwöchige Baustelle erspart, die den Berufsverkehr deutlich mehr einschränken würde. Eine weiträumige Umleitung ist eingerichtet, der Verkehr aus Richtung Süden und Osten wird ab dem Autobahnkreuz Hannover-Ost auf die A7 umgeleitet.

