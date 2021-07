Fußball Veljkovic nach positivem Coronatest in Quarantäne

Bremen. Abwehrspieler Milos Veljkovic von Werder Bremen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt in einer 14-tägigen Quarantäne. Alle anderen Tests bei Werder waren am Mittwoch und Donnerstag negativ. Trotzdem muss der Physiotherapeut, der den 25 Jahre alten Nationalspieler Serbiens behandelt hat, ebenfalls für 14 Tage in die häusliche Isolation. "Milos geht es soweit gut. Er zeigt bislang keinerlei Symptome", sagte Clemens Fritz, der bei den Bremern als Leiter Profifußball und Scouting arbeitet.

Das erste Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 wird Veljkovic am 24. Juli verpassen. Der serbische Innenverteidiger zählt zu den Kandidaten, der die Bremer nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch verlassen könnte, um durch einen Verkauf die dringend benötigten Transfereinnahmen zu erzielen.

