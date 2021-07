Philipp: Van Bommel ist Gegenteil von Zeit als Spieler

Wolfsburg. Mark van Bommel, der Trainer, unterscheidet sich nach Meinung von Maximilian Philipp stark von Mark van Bommel, dem Spieler. Der neue Coach des VfL Wolfsburg sei "sehr angenehm, sehr freundlich, fachlich sehr kompetent. Er ist in seiner Art irgendwie das Gegenteil von seiner Spielart damals", berichtete der Stürmer in einem Interview des "Kicker" (Donnerstag). Er selbst erhoffe sich von dem Niederländer wichtige Impulse. "Er war das komplette Gegenteil von mir. Ich glaube, der Trainer kann mich in diesem Punkt sicher noch weiterbringen und mir einige Tipps mit auf den Weg geben, was Mentalität und Körpersprache betrifft."

