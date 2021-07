VfL Wolfsburg verliert auch Testspiel gegen Holstein Kiel

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat erneut eine Testspiel-Niederlage gegen einen Zweitliga-Club kassiert. Vier Tage nach dem 0:3 gegen Hansa Rostock verlor der Champions-League-Teilnehmer am Mittwoch mit 0:1 (0:0) gegen Holstein Kiel. Alexander Mühling schoss in der 60. Minute das entscheidende Tor im Wolfsburger AOK Stadion. Der VfL enttäuschte erneut, obwohl der neue Trainer Mark van Bommel diesmal erst in der zweiten Halbzeit zahlreiche Nachwuchsspieler einsetzte.

