Feuerwehr fängt krötenfressende Ringelnatter

Hannover. Die Ortsfeuerwehr Krähenwinkel hat bei einem Tiereinsatz in einem Garten in Langenhagen (Region Hannover) eine Ringelnatter gestellt. Das etwa 80 Zentimeter lange Reptil war mitten im Fressvorgang, wollte gerade eine fette Kröte verspeisen und sich dabei auch nicht unbedingt stören lassen. Per Zange wurde die Schlange am Dienstagnachmittag samt Kröte im Maul gesichert. Die Schlange wurde dann in der Feldmark wieder ausgesetzt, wie die Feuerwehr auf ihrer Internetseite berichtete. Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" hatte zuerst berichtet. Warum die Ringelnatter sich nicht in dem Garten aufhalten durfte, teilte die Feuerwehr nicht mit.

