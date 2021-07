VfL Osnabrück verkauft mehr als 5000 Dauerkarten für Saison

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat nach dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bereits mehr als 5000 Dauerkarten für die neue Drittliga-Saison verkauft. Die aktuelle Zahl von 5100 Abo-Tickets sei ein vereinsinterner Rekord für die 3. Liga, teilte der Club am Mittwoch mit.

Da wegen der Coronavirus-Pandemie noch nicht absehbar ist, wie viele Zuschauer zu welchen Heimspielen zugelassen werden, bieten die Osnabrücker ihren Fans zwei verschiedene Dauerkarten-Modelle an: Eines, bei dem die Fans für jedes Heimspiel zahlen - unabhängig davon, ob dann in der Praxis auch Zuschauer zugelassen sind oder nicht. Und eines, das nur für die Heimspiele gilt, ab denen wieder eine volle Zuschauer-Auslastung des Stadions an der Bremer Brücke möglich ist.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-382373/2