Spezialeinsatzkommando stürmt Wohnung in Bad Zwischenahn

Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos stehen hinter einer Polizeiabsperrung an einem Haus in Bad Zwischenahn.

Bad Zwischenahn. Mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos hat die Polizei in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) am Mittwoch eine Wohnung gestürmt. Es habe der Verdacht bestanden, dass der 21 Jahre alte Bewohner Waffen in der Wohnung habe und sich eine weitere Person in den Räumen aufhalte, sagte ein Sprecher der Polizei. Daraufhin sei zur Sicherung der Beamten das Spezialeinsatzkommando gerufen worden. In der Wohnung sei nur der 21-Jährige angetroffen worden. Es seien auch keine Schusswaffen gefunden worden. Da gegen den Mann nichts weiter vorlag, sei er nicht festgenommen worden.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-379650/2