Emsbüren. Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Dienstag in Emsbüren (Landkreis Emsland) ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 63-Jährige sei mit seinem Rad auf eine Landstraße gefahren und habe dabei wahrscheinlich den von rechts kommenden Schlepper übersehen, teilte die Polizei mit. Der Traktor hatte auf der Seite ein Mähwerk montiert, das den Radfahrer am Kopf traf. Der 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-367784/3