Land hält Impfpflicht für Pflegepersonal für überflüssig

Hannover. Niedersachsen hält eine Impfpflicht für Pflege- und Krankenhauspersonal, wie sie nun etwa in Frankreich eingeführt wird, für überflüssig. "Wir brauchen so eine Impfpflicht nicht", sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. Mehr als 85 Prozent der Pflegekräfte seien längst geimpft. "Hier hat die Aufklärung gut gewirkt."

Im Krankenhausbereich sei die Impfbereitschaft noch höher, die Beschäftigten dort hätten ja hautnah miterlebt, was ein schwerer Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion bedeutet. "Man muss sich bei diesen Berufsgruppen bedanken, sie sind als Beispiel vorangegangen", sagte Schröder mit Blick auf die hohe Impfbereitschaft.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-365832/2