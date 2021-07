Schauer und Gewitter in Niedersachsen

Hannover. In Niedersachsen werden am Dienstag Schauer und Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 25 Grad im Emsland und bei 29 Grad im Osten des Landes, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Laufe des Tages kann es im westlichen Teil Niedersachsens bereits zu Schauern und kräftigen Gewittern kommen. In der Nacht gibt es dann verbreitet teils schwere Gewitter und Starkregen. Am Mittwoch ist es bei Werten um 24 Grad vor allem im Süden bedeckt. Nach Norden hin zur Elbe ist es mit 27 Grad etwas wärmer.

