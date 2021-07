Kölns Abwehrspieler Bornauw erleidet Mittelhandbruch

Köln. Abwehrspieler Sebastiaan Bornauw vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat im Testspiel am Samstag beim Drittligisten MSV Duisburg (1:1) einen Bruch der rechten Mittelhand erlitten. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Nach Vereinsangaben wird der vom VfL Wolfsburg umworbene Belgier mit einer Schiene aber schon in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen können. Bornauw hatte Köln mit seinem Tor in der 86. Minute des letzten Saisonspiels gegen Schalke in die Relegation geköpft, in der der FC gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt schaffte.

