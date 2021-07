Auto kracht in Schaufenster: Fahrer tot

Springe. Ein 76-jähriger Mann ist im niedersächsischen Springe mit einem Auto in ein Schaufenster gefahren und an der Unfallstelle gestorben. Die Tochter erklärte, dass ihr Vater während der Fahrt am Montag plötzlich das Bewusstsein verloren hatte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Wagen kam von der Straße ab, fuhr durch ein Gebüsch und rammte auch ein Verkehrsschild, bevor er an den Laden prallte. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Krankheitsfall aus. Der 45-jährige Tochter blieb als Beifahrerin unverletzt und auch im Gebäude gab es keine Verletzten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro.

