Prozess um geplünderte Konten: Plädoyers und Urteil erwartet

Hildesheim. Im Prozess gegen eine frühere Bank-Mitarbeiterin, die Konten von drei Kundinnen geplündert haben soll, werden heute (9.00 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Zunächst sollen im Landgericht Hildesheim aber noch zwei Zeugen gehört werden, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag gestanden, in zwei Filialen in Lehrte die Unterschriften der Kontoinhaberinnen gefälscht und die zur Auszahlung verbuchten Beträge für sich behalten zu haben. Laut Anklage erlangte sie auf diese Weise zwischen Januar 2014 und Februar 2018 insgesamt 292 300 Euro. Der 62-Jährigen wird Urkundenfälschung in Tateinheit mit Diebstahl in 52 Fällen vorgeworfen. In drei weiteren Fällen soll sie die Auszahlung über den Geldautomaten veranlasst haben (Az.: 20 KLs 14 Js 41266/18).

