81-Jähriger tot im Sonnensee gefunden

Hannover. Rettungskräfte haben am Samstag die Leiche eines Mannes aus dem Sonnensee in Hannover-Misburg geborgen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich dabei um einen 81-Jährigen. Den Angaben zufolge war gegen 13.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Die Feuerwehr sei zur Bergung hinzugerufen worden, da der der Leblose im Tiefwasserbereich des Sees trieb. Warum der Mann starb, war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauerten am Nachmittag noch an. An dem Baggersee im Nordosten der Stadt befinden sich ein Campinggelände sowie eine Freizeit- und Sportanlage.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-332767/2