Ex-Wirtschaftsminister Hirche in Hannover mit Festakt geehrt

Hannover. Mit einem Festakt im Neuen Rathaus in Hannover wurde am Samstag der 80. Geburtstag des ehemaligen niedersächsischen Wirtschaftsministers Walter Hirche (FDP) nachgefeiert. Unter den Gästen waren unter anderem Altbundespräsident Christian Wulff, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Weil gratulierte dem Jubilar mit einer Rede und überreichte ihm ein Geschenk: eine Statue von einem Niedersachsenross.

Hirche hatte bereits am 13. Februar Geburtstag. Er war Wirtschaftsminister in Niedersachsen (1986-1990, 2003-2009) und in Brandenburg (1990-1994). Außerdem war der Politiker Parlamentarischer Staatssekretär unter der damaligen Bundesumweltministerin Angela Merkel (1994-1998). Nach dem Ausscheiden aus der Landespolitik ernannte ihn die FDP in Niedersachsen zum Ehrenvorsitzenden.

