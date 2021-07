Krankheiten Impfen ohne Termin in Hannover möglich

Hannover. In Hannover können sich Kurzentschlossene an diesem und dem nächsten Wochenende ohne Termin impfen lassen. Die Aktion im Impfzentrum auf dem Messegelände richtet sich an alle, die bisher noch keine Erstimpfung erhalten haben und mindestens 18 Jahre alt sind. "Wir hoffen natürlich, dass viele das Angebot nutzen. Aber wir gehen momentan nicht davon aus, dass es einen sehr großen Ansturm geben wird", sagte Stadtsprecher Udo Möller. Trotzdem könne es zu längeren Wartezeiten kommen.

Alle Interessierten müssen einen Ausweis und, sofern vorhanden, ihren Impfpass mitbringen. Vor Ort werden die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson gespritzt. Termine können aber trotzdem weiterhin online oder per Telefon gebucht werden.

