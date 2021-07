Ramirez neuer Trainer der Braunschweiger Basketballer

Braunschweig. Die Basketball Löwen Braunschweig haben den Spanier Jesus Ramirez als neuen Cheftrainer verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Club am Freitag bekannt. Der 41 Jahre alte Nachfolger von Pete Strobl war von 2011 bis 2017 als Assistenzcoach des BBL-Rivalen Ratiopharm Ulm tätig und arbeitete in den vergangenen vier Jahren als Trainer in Ungarn und Polen. In Braunschweig unterschrieb Ramirez einen Zweijahresvertrag.

"Ich kenne Jesús bereits aus Ulmer Zeiten. Er ist ein junger und motivierter Coach, der in Spanien eine sehr gute Ausbildung genossen und sich nicht nur während seiner Ulmer Zeit intensiv mit der Entwicklung junger Spieler beschäftigt hat", sagte der Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-318145/2