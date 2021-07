Niedersachsen: Corona-Inzidenz steigt erneut leicht auf 4,9

Ein Arzt hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand.

Hannover/Bremen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 4,9 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Donnerstag hatte die Inzidenz noch bei 4,6 gelegen. Landesweit wurden 57 neue Infektionen registriert, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 3 auf 5794.

Mit Cloppenburg (15,2) und Stade (15,2) lagen zwei Landkreise über dem kritischen Wert von 10 für weitere Lockerungen. Mit 26 registrierten Neuinfektionen stieg Inzidenz im Bundesland Bremen auf 9,8. Am Donnerstag hatte der Wert dort noch bei 7,3 gelegen.

© dpa-infocom, dpa:210709-99-316937/2