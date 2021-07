Sportflugzeug abgestürzt: Wahrscheinlich zwei Tote

Cuxhaven. Cuxhaven (dpa/ lni ) -In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstag ein Sportflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei bestätigte, stürzte die Maschine nach dem Start auf dem Sportflugplatz in ein Waldstück. Dabei wurde das Flugzeug zerstört. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um zwei Tote, sagte ein Sprecher. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Die Ursache für den Absturz kurz nach dem Start war zunächst unbekannt. Die Bundesstelle für Flugunfallforschung aus Braunschweig sei in Kenntnis gesetzt worden.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-307541/2