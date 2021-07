Kommunalwahlen: Neue Informationsseite beantwortet Fragen

Hannover. Eine neue Internetseite der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung beantwortet alle Fragen rund um die Kommunalwahlen in Niedersachsen 2021. "Mit unserer Webseite bieten wir eine überparteiliche Informationsseite rund um die anstehende Kommunalwahl. Einfache und verständliche Informationen sind die Grundlage für Beteiligung. Unsere Demokratie lebt von Beteiligung", sagte die Direktorin der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Ulrika Engler, am Donnerstag. Am 12. September 2021 sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren zu den Kommunalwahlen in Niedersachsen aufgerufen.

