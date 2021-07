Gehrden. In Gehrden in der Region Hannover haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Der oder die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach war zunächst unklar, ob und wie viel Geld erbeutet wurde. Der Geldautomat wurde durch die Explosion erheblich beschädigt.

