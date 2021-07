Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV am Samstagabend

Bremen. Das Zweitliga-Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV findet am 18. September an einem Samstagabend um 20.30 Uhr statt. Das gab die Deutsche Fußball Liga am Mittwoch bei der zeitgenauen Ansetzung des dritten bis achten Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga bekannt. Die Bremer beginnen die neue Saison am 24. Juli bereits mit einem Samstagabend-Spiel gegen Hannover 96. Das Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV wird dagegen an einem Freitagabend angepfiffen: am 13. August um 18.30 Uhr.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-292039/2