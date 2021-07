Wolfsburg besiegt Aue bei van Bommels Debüt mit 2:1

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen. Die Mannschaft des neuen Trainers Mark van Bommel besiegte den Zweitligisten FC Erzgebirge Aue am Dienstag in Wolfsburg mit 2:1 (0:0).

Der erst 17 Jahre alte Matthew Meier brachte die Niedersachsen in der 56. Minute per Lupfer in Führung. Der gleichaltrige Sean Busch legte in der 77. Minute den zweiten Treffer für den Champions-League- Teilnehmer der kommenden Saison nach. Kurz vor Schluss gelang Sofiane Messeguem, der in der vergangenen Spielzeit noch für die zweite Mannschaft des VfL aktiv war, das Anschlusstor für die Gäste.

