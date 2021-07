Bremen. Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat gegen den Regionalligisten und Stadtnachbarn FC Oberneuland ein Testspiel vereinbart. Die Partie findet am 13. Juli um 18.30 Uhr in der Marko-Mock-Arena am Vinnenweg statt. Das teilte Werder am Dienstag mit. Die Spielzeit beträgt zweimal 60 Minuten. Es werden rund 1000 Zuschauer zugelassen.

