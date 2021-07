Hannover startet Trainingslager in Rotenburg an der Wümme

Hannover 96 hat sein Trainingslager in Rotenburg an der Wümme begonnen. Die "Roten" reisten am Montag in den Ort im nordöstlichen Niedersachsen und trainierten dort erstmals. Bis zum 10. Juli will sich die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann auf der Anlage des Rotenburger SV auf die anstehende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten. Zum Abschluss des Trainingslagers ist am Samstag ein Testspiel beim Bundesligisten Arminia Bielefeld geplant. Stadion-Zuschauer sind wie auch beim Training nicht zugelassen.

© dpa-infocom, dpa:210705-99-269132/3